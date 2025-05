Man doodgeschoten op terras in Rijswijk

Donderdag is aan het eind van de middag een persoon om het leven gekomen bij een schietincident in Rijswijk. Dit meldt de politie vanavond.

Hotel

'Rond 17.45 heeft een schietincident plaatsgevonden buiten bij een hotel aan de Van Vredenburchweg in Rijswijk. 'Het slachtoffer is overleden. Het Team Grootschalige Opsporing is gestart', aldus de politie die op zoek is naar getuigen.