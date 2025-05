Zwarte Cross kondigt 46 nieuwe namen aan: Gavin DeGraw, Danko Jones, Flemming en Circus Zanzara

Zwarte Cross kondigt 46 nieuwe namen aan: Gavin DeGraw, Danko Jones, Flemming en Circus Zanzara Popzanger Gavin DeGraw, bekend van moderne feel-goodklassiekers als ‘Chariot’ en ‘I Don’t Wanna Be', voert de lijst nieuwe namen aan die de Zwarte Cross vandaag bekendmaakt. In totaal kondigt het festival vandaag 46 nieuwe acts aan, van happy hardcore tot een circusvoorstelling en van punkrock tot reggae karaoke.

Dit zijn alle artiesten die de Zwarte Cross vandaag aankondigt: Gavin DeGraw (US), Danko Jones (CA), Flemming, Baby Blue, De Paloma's Parade, Small Time Crooks,Piraten Power Hour, Mart Smeets, Hilltop Howlers, Grade 2 (UK), Jools (UK), Radical Redemption, Patrick Stoof, Critical Mass, Juliëx, Emmz, Lies Zhara, Thomas Newson, Etana (JM), Linval Thompson (JM), Reggae Karaoke, dB Hooligans, Highland Valley Pipes & Drums, Äl Jawala (DE), SHAMZON, ChachaChalina, OUMY, Greppeldisco Soundsystem, Circus Zanzara, PAX the Humanoid, Lusho, IN-GY, The Noaberettes, De Ruud & Danny Show, DJ Romy vs. Lady Virea, Fort Fiesta, Killer Kin (US), Spiet, Stoned & Frenz, DJ Speez, Frans Miggelbrink, Olthuus Brothers, Kunstbende, Oud Goud, Topsporters uit het Oosten, Yung Volwassen, Hydra Theater en Satisfexy.

Programma bijna compleet

De line-up van de Zwarte Cross is nu bijna compleet met al 398 artiesten. Eerder werden onder meer Skunk Anansie, Normaal, Madness, Racoon, Willeke Alberti en Sugababes aangekondigd. Binnenkort wordt nog de programmering bekendgemaakt van enkele kleinere podia, zoals het literair café.

Relaxen en stampen

De slogan van de Zwarte Cross 2025 luidt ‘Grooven & Stoeven!’, oftewel: op de Zwarte Cross kan alles, van rustig en relaxed genieten tot keihard stampen. Grooven kan met dit staartje van het programma bij Jamaicaanse reggaezanger Linval Thomson, danceformatie met Arabische invloeden SHAMZON of de traditionele doedelzakband Highland Valley Pipes and Drums. Wie wil stoeven, kan terecht bij hardstylelegende Radical Redemption, Achterhoekse rock ’n rollband Hilltop Howlers of opgevoerd smartlappenfestijn Piraten Power Hour. Voor de fijnproever is er ook nog Mart Smeets, die de classificaties ‘grooven’ en ‘stoeven’ overstijgt en in de Theatertent een interview geeft over zijn roemruchte carrière.

Donderdagkaarten nog beschikbaar

De Zwarte Cross vindt plaats op 17, 18, 19 en 20 juli 2025 in Lichtenvoorde. De vrijdag, zaterdag, zondag en reguliere camping waren direct uitverkocht, maar er zijn nog tickets beschikbaar voor de donderdag, de dag waarmee het festival aftrapt. Vorig jaar raakte ook de donderdag vlak voor het festival begon uitverkocht.