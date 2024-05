Vrouw aangehouden voor steekincident in woning Nistelrode

Melding steekincident

Rond 02.45 uur kreeg de politie de melding van het steekincident. Tijdens een ruzie tussen beiden liep het slachtoffer een steekwond op aan zijn borst. Hij was goed aanspreekbaar en werd voor medische behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

Aanhouding

De verdachte ging er in eerste instantie vandoor maar kwam even later weer terug naar de woning waar ze door agenten werd aangehouden. De politie is een onderzoek gestart. Agenten spraken met omwonenden en forensisch specialisten deden sporenonderzoek in de woning. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. Het onderzoek naar de exacte toedracht en aanleiding van dit steekincident is nog in volle gang.