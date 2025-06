Twee gewonden bij steekpartij op strand

Een feestje rond een kampvuur op het strand van Wijk aan Zee ontaardde in de nacht van vrijdag op zaterdag 14 juni voor een groep bezoekers in een nachtmerrie.

Omstreeks 01.00 uur werd de groep aangesproken door een 26-jarige man uit Heemskerk. Hij vroeg of iemand een sigaret voor hem had hetgeen niet het geval was. Hierop gooide de Heemskerker zand op het vuur, hetgeen leden uit de groep niet op prijs stelden. Er ontstond een handgemeen welk uiteindelijk met messteken werd beslecht. Twee inwoners van Heemskerk en Haarlem zijn door de messteken gewond geraakt, een van hen is opgenomen in het ziekenhuis met meerdere steekverwondingen.

De 26-jarige verdachte is aangehouden, zijn mes is inbeslaggenomen. De verdachte bleek onder invloed van diverse soorten verdovende middelen.