Grote partij cocaïne onderschept in haven van Amsterdam

De Douane heeft vrijdag 13 juni 2025 aan het eind van de middag naar schatting 4.500 kilo cocaïne onderschept in de haven van Amsterdam. De drugs zaten professioneel verstopt tussen een lading hout afkomstig uit West-Afrika.

De betreffende container was op donderdag 12 juni per vrachtschip aangekomen vanuit West-Afrika en gelost in de haven van Amsterdam. Op basis van risicoanalyse werd de container geselecteerd voor een nadere controle.

Tijdens deze controle, uitgevoerd met inzet van speurhonden, scanapparatuur en douaniers, werd de verdovende waar aangetroffen. De cocaïne is in beslag genomen en zal worden vernietigd.

Het HARC-NZKG (Noordzeekanaalgebied), een samenwerkingsverband van Douane, FIOD en Politie onder leiding van het Openbaar Ministerie Amsterdam, heeft de zaak in onderzoek.

Het HARC-team zet zich dagelijks in om de invoer van verdovende middelen via Nederlandse havens te bestrijden.