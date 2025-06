Onderzoek Rijksrecherche na dood arrestant

Op 9 juni 2025 omstreeks 17:20 uur zagen agenten een personenauto tegen de richting in het Prins Bernhardviaduct in Den Haag op rijden. Bij controle bleek dat een inzittende gesignaleerd stond om uitgezet te worden naar Polen. Hij ging er te voet vandoor en na een achtervolging kon hij om 17.30 uur op het Lamsgroen in Den Haag worden aangehouden. Hij verzette zich tegen deze aanhouding. Nadat de politie verdachte onder controle had, werd hij meegenomen naar het politiebureau aan de Jan Hendrikstraat in Den Haag. Op enig moment is hij onwel geworden. De politie heeft de man nog gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten.

Zoals gebruikelijk in dit soort situaties doet de Rijksrecherche onderzoek om meer inzicht te krijgen in de doodsoorzaak. Of er door de man of door de politie geweld is gebruikt zal onderdeel uitmaken van het onderzoek. Omdat dit onderzoek nog loopt, kan het OM inhoudelijk niets meer zeggen over de zaak. Het gaat om een zogenoemd feitenonderzoek.