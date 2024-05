Cameravrouw filmde tegen afspraken in waarop Joost dreigende beweging maakte

Inmiddels is er meer bekengemaakt wat er zich donderdagvond direct na het optreden van Joost Klein op het Eurovisie Songfestival in Malmö heeft afgespeeld waardoor Nederland zaterdag gediskwalificeerd werd door de European Broadcasting Union (EBU).

Joost ondanks aangeven toch gefilmd

'Tegen duidelijk gemaakte afspraken in is Joost gefilmd toen hij net van het podium af kwam en zich moest haasten naar de greenroom. Op dat moment heeft Joost herhaaldelijk aangegeven niet gefilmd te willen worden', zo meldt AVROTROS zaterdagmiddag.

Dreigende beweging

'Daar werd geen gehoor aan gegeven. Dit heeft geleid tot een dreigende beweging van Joost naar de camera. Hierbij heeft Joost de cameravrouw niet aangeraakt. Van dit incident is melding gemaakt, gevolgd door een onderzoek van de EBU en politie', zo stel AVROTROS.

Diskwalificatie ondanks uitgebreid overleg

'Gisteren en vandaag hebben we uitgebreid met de EBU overlegd en verschillende oplossingen aangedragen. Desondanks heeft de EBU toch besloten Joost Klein te diskwalificeren. AVROTROS vindt de maatregel heel zwaar en disproportioneel. We staan voor goede omgangsvormen, laat daar geen misverstand over bestaan, maar een maatregel tot uitsluiten staat in onze ogen niet in verhouding tot dit incident', stelt AVROTROS

'Heel teleurgesteld'

'We zijn heel teleurgesteld en ontdaan, ook voor alle miljoenen fans die zo ontzettend naar vanavond toe leefden. Wat Joost Nederland en Europa heeft gebracht, had niet zo mogen eindigen', aldus AVROTROS.