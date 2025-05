Nederland herdenkt oorlogsslachtoffers

In bijna alle dorpen en steden is op 20.00 uur een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de militairen en burgers die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog en van oorlogssituaties en vredesoperaties daarna.

De Dam in Amsterdam

Op de Dam waren honderden mensen aanwezig die toekeken hoe de koning en koningin een krans legde bij het Nationaal Monument. Ook door familie en nabestaanden werden kransen gelegd.

Waalsdorpervlakte, duingebied Meijendel

De Waalsdorpervlakte is een vlakte in het duingebied Meijendel bij Wassenaar en Den Haag. In de duinen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog Nederlanders geëxecuteerd door de Duitse bezetter. Zij werden hier begraven in de hoop nooit gevonden te worden.