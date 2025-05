Verkeersregelaar gewond na doorrijder bij hardloopevenement in Breda

Tijdens een hardloopevenement op zaterdagmiddag 4 mei is een verkeersregelaar gewond geraakt nadat een automobilist door een afzetting reed. De verdachte is later aangehouden door de politie.

De weg in de Oranjeboomstraat was afgesloten in verband met het sportevenement. Rond het afgesloten gebied stonden borden die de wegafsluiting aangaven. Toen een automobilist toch de straat in wilde rijden, werd hem de toegang geweigerd door de aanwezige verkeersregelaars. Desondanks reed de bestuurder door. Daarbij raakte hij beide verkeersregelaars, die hierbij verwondingen opliepen. Een ambulance kwam ter plaatse en heeft een van de verkeersregelaars meegenomen naar het ziekenhuis.

Aanhouding

De bestuurder reed na het incident door, maar werd even later alsnog aangehouden door de politie. Het gaat om een 27-jarige man uit Zundert. De politie doet verder onderzoek naar het incident.