Brandweer voorkomt overslag brand in heg naar woonboerderij in Veghel

Brandoverslag voorkomen

De vlammen grepen snel om zich heen en lieten niets van de heg over. Naast de heg stond een woonboerderij met een rietenkap, deze kon door de bluspoging van de bewoner bespaard blijven. Wel ademde hij hierbij rook in, en is ter plaatse nagekeken door de ambulancedienst.

Rietendak gecontroleerd

Waardoor de heg vlam vatte is niet bekend. Wel controleerde de brandweer met een hoogwerker het rietendak zorgvuldig. De weg was enige tijd afgesloten. De brandweer was ter plaatse met een blusvoertuig, een waterwagen en een hoogwerker. Ook de politie was met meerdere eenheden aanwezig.