Marine ruimt 1.000 kilo zware Duitse zeemijn uit haven Vlissingen

Invloedsmijn

De 1.000 kilo zware invloedsmijn was eerder deze week gevonden in de binnenhaven van Vlissingen. Het explosief is vandaag opgevist en naar de Noordzee verplaatst. Daar is de mijn geruimd.

Aannemer binnenhaven

Een aannemer trof de zeemijn van het type BM1000 dinsdag aan tijdens werkzaamheden in de binnenhaven. De scheepvaart in het gebied werd daarop direct tijdelijk stilgelegd. Na een inventarisatie door de lokale autoriteiten en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie is de mijn met 726 kilo springlading woensdag geprepareerd voor transport.

Duikvaartuig Argus

Vervolgens is duikvaartuig Argus ingezet om de zeemijn te verplaatsen. Dat marineschip heeft de mijn vanmorgen aan boord genomen, waarna de Argus door de sluis naar open zee is gevaren. Daar is het projectiel vanmiddag circa 8 mijl uit de kust tot ontploffing gebracht.

BM1000 is van 'zwaarste categorie'

De BM1000 behoort tot de zwaarste categorie zeemijnen. Deze dropten Duitsers in de oorlog onder meer uit vliegtuigen. Het gebeurt nog geregeld dat er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog worden gevonden. Maar een explosief van deze omvang wordt niet al te vaak aangetroffen, zeker niet op deze locatie. De laatste keer dat er eenzelfde mijn in Vlissingen werd gevonden, was op de Westerschelde in 2019.