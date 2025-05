Politie onderzoekt woningbrand, verdachte aangehouden

In een woning aan de Kromme Weele woedde woensdagavond 28 mei 2025 een brand. De politie vermoedt dat er sprake is van brandstichting en doet verder onderzoek. Een 36-jarige man uit Middelburg is aangehouden.

De hulpdiensten werden rond 23.25 uur opgeroepen vanwege een woningbrand. Buurtbewoners zouden een harde knal hebben gehoord en zagen een man door de dakgoot lopen. De brandweer is uitgerukt en bluste de uitslaande brand. Er raakte niemand gewond.

Vuurwerk

Korte tijd later kwam er een melding binnen dat een man op de Markt vuurwerk had afgestoken. Een omstander liep hierdoor mogelijk gehoorschade op. De verdachte werd aangehouden en werd voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd ook een bloedproef afgenomen om vaststellen of hij onder invloed van verdovende middelen was. De verdachte werd daarna ingesloten in een politiecel. Uit getuigenverklaringen bleek dat deze verdachte ook gezien was bij de brand in de woning aan de Kromme Weele. De man is aangehouden op verdenking van poging doodslag en brandstichting. De politie doet verder onderzoek naar de woningbrand en het incident op de Markt.