Twee aanhoudingen voor beroving en bedreiging na afspraak via datingsite

De politie heeft zondagavond 1 juni 2025 twee verdachten aangehouden voor betrokkenheid bij een beroving met geweld in Vlissingen. 'De beroving gebeurde in de vroege ochtend van zondag 1 juni 2025 aan de Bossenburg in Vlissingen. De twee verdachten zitten nog vast en worden verhoord door de politie', zo laat de politie maandag weten.

Gestoken bij beroving Vlissingen

Het slachtoffer meldde bij de politie beroofd, mishandeld en gestoken te zijn. Dit gebeurde nadat hij via een datingsite had afgesproken met een vrouw. Hij vertelde de politie ook bedreigd te zijn en dat de verdachte mogelijk in bezit zou zijn van een mes en vuurwapen. De agenten hebben de kogelwerende vesten aangetrokken en zijn met meerdere politieauto’s ter plaatste gegaan. Er is ter plaatse een plaats delict (PD) gemaakt en het onderzoek opgestart.

Verwondingen

'Er is een ambulance opgeroepen om het slachtoffer te behandelen aan zijn verwondingen. Het slachtoffer hoefde niet mee naar het ziekenhuis en de agenten hebben het slachtoffer naar het politiebureau gebracht om de aangifte op te nemen', meldt de politie.

Na onderzoek twee aanhoudingen

Na onderzoek heeft de politie buiten heterdaad twee verdachten aangehouden. Beide verdachten, een 23-jarige man en een 18-jarige vrouw, zijn afkomstig uit Vlissingen en zijn aangehouden voor betrokkenheid bij de beroving, mishandeling en bedreiging. De politie doet verder onderzoek.

Waarschuwing van de politie

'Hoe aantrekkelijk het ook kan zijn om op via een datingsite met iemand af te spreken, waarschuwen we daar wel voor. Spreek de eerste keer alleen af op een locatie waar meer mensen zijn. Check vooraf of de persoon met wie u afspreekt wel echt bestaat', aldus de politie.