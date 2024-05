Jongen (17) zwaargewond bij steekincident Spijkenisse

Even na 17:00 uur werd 112 gebeld. Toegesnelde agenten troffen de jongen met een steekwond in zijn buik op een fietspad aan. Op dat moment was hij nog aanspreekbaar, maar zijn toestand ging snel achteruit. Met een spoedtransport werd hij naar een ziekenhuis vervoerd waar hij direct is geopereerd. Over wat voorafging aan het steekincident en wie betrokken zijn, is nog veel onduidelijk. Net als over de locatie waar de jongen gestoken is. Dat is vermoedelijk niet op de Salamanderveen gebeurd, maar in de buurt ervan. Onderzoek in de omgeving heeft nog niet tot aanhouding van een verdachte geleid.