Internationale politiediensten pakken door met Operation Endgame in strijd tegen ransomware

Meer dan 300 server offline gezet

De internationale opsporingsdiensten haalden wereldwijd meer dan 300 servers offline, waardoor de cybercriminelen geen toegang meer hebben tot hun systemen. Vanaf vandaag staan 20 verdachte cybercriminelen op Europe’s Most Wanted Fugitives-lijst. Tijdens de actieweek werden cryptovaluta ter waarde van 3,5 miljoen euro in beslag genomen, wat het totale bedrag dat gedurende Operation Endgame in beslag genomen is op 21,2 miljoen euro brengt. Ook zijn er alternatieve interventies ingezet.

Botnest ontmanteld

In deze gecoördineerde, internationale Operatie Endgame zijn sinds maandag 19 mei 2025 meerdere botnets ontmanteld die een sleutelrol hadden in de wereldwijde cybercriminaliteit. Het gaat om de botnets Bumblebee, Qakbot, Danabot, Hijackloader, Warmcookie, Trickbot en Latrodectus. Ook infostealer Lumma werd deze week offline gehaald, in samenwerking met Microsoft.

Malware

‘Het is een vervolg op de grote actie van mei vorig jaar, waarbij ook meerdere botnets offline werden gehaald’, vertelt Stan Duijf, hoofd Operatiën High Tech Crime van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies. ‘Tijdens afgelopen actieweek was de focus niet alleen gericht alleen op het neerhalen van botnets, maar ook op malware gericht op het verkrijgen van initiële toegang tot computersystemen, zoals infostealers.’