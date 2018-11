Harddrugs en bitcoins aangetroffen in onderzoek drugshandel via darkweb

Vele kilo’s harddrugs, geld en bitcoins waren afgelopen dinsdag de vangst bij een politieactie in Overijssel, Drenthe en Limburg. 'De zoekactie was het resultaat van een lang lopend onderzoek naar drugsproductie en drugshandel via het darkweb', zo meldt de politie donderdag.

Cryptofoons

'De verdachten in dit onderzoek communiceerden via cryptofoons. Een deel van hun communicatie is door de politie onderschept in een onderzoek dat dinsdag werd gepubliceerd', aldus de politie.

Geldstromen in beeld gebracht

Het onderzoek van de politie was er op gericht om de productie en handel in drugs op te rollen, inzichtelijk te maken welke geldstromen er lopen en om crimineel vermogen in beslag te nemen. Daarom is er lange tijd onderzoek gedaan om in beeld te krijgen hoe er gewerkt werd door een groep verdachten.

Arrestatieteam

Er kwamen locaties in Enschede, Hengelo, Emmen en Roermond in beeld. Op die locaties ging de politie dinsdag naar binnen, soms met assistentie van een arrestatieteam. In totaal werd er meer dan 25.000 euro aan contant geld en bitcoins gevonden. Ook werden dure sieraden en vijf auto’s in beslag genomen.

Vijf aanhoudingen

Verder kwam er meer dan vijftig kilo aan harddrugs naar boven, vermoedelijk gaat het om speed en XTC. Ook werd er een machine gevonden die gebruikt kan worden bij de productie van XTC-pillen. In totaal werden vijf mensen aangehouden. De aangehouden personen zijn een 54-jarige man en een 52-jarige vrouw uit Roermond, een 29-jarige man uit Hengelo, een 27-jarige man uit Enschede en een 27-jarige man uit Emmen.

Verder onderzoek

De komende tijd gaat de politie verder met het onderzoek naar de verdachten en hun activiteiten. Ze worden gehoord over hun betrokkenheid. Ook zullen in beslag genomen gegevensdragers verder onderzocht worden. De verdachten zitten op dit moment in alle beperkingen, dat betekent dat ze alleen contact met hun advocaat mogen hebben. Daarom doet de politie nu ook geen verdere mededelingen over deze zaak.