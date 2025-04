Vitens en provincie Overijssel slaan handen ineen voor drinkwaterbesparing

Campagnes

Dit betekent dat we vanaf nu gezamenlijk optrekken met campagnes om bewoners, bedrijven en organisaties in Overijssel aan te sporen minder drinkwater te gebruiken. De eerste twee acties voor bewoners zijn op 26 april tijdens het Koningsfestival in Enschede en op 5 mei bij het Bevrijdingsfestival in Zwolle.

Grote douchekubus in Enschede

Tijdens het Koningsfestival in Enschede op 26 april presenteren we de grote douchekubus. Deze kubus laat op een leuke manier zien dat u veel water bespaart als u korter douchet. Op een van de vier wanden van de kubus kunt u bijvoorbeeld het spel ‘Elke druppel telt’ spelen, waarbij u vallende druppels moet vangen. Ook kunt u een eigen ‘waterwijsheid’ op een Delfts blauw-tegeltje schrijven of in de douchecabine met zoveel mogelijk vrienden een foto maken. Op de vierde wand leest u alle feiten en weetjes over waterverbruik en waarom water besparen zo hard nodig is.

Enorme wasmachine in Zwolle

Ruim een week later staan Vitens en de provincie Overijssel op 5 mei samen met een enorme wasmachine op het Bevrijdingsfestival in Zwolle. Hier ontdekt u dat u per wasbeurt maar liefst 20 liter water bespaart als u de eco-knop op uw wasmachine gebruikt. Kinderen kunnen de eco-challenge spelen, waarbij ze kans maken op kaartjes voor het hele gezin naar Attractiepark Slagharen. Ook kunt u stickers meenemen die u thuis op uw wasmachine kunt plakken als herinnering om de eco-knop in te drukken. In aanloop naar 5 mei en een aantal weken daarna loopt een socialmediacampagne om wassen op de Verwijst naar een andere websiteeco-stand.

Campagnes voor bedrijven en organisaties

Naast acties voor bewoners werken Vitens en de provincie Overijssel onder andere ook samen aan waterbesparing bij bedrijven en organisaties. Zo trekken we samen op met de Waterkoplopers Industrie Overijssel. Daar brengen we water gebruikende bedrijven met elkaar in contact en zetten hen op een laagdrempelige manier aan tot het nemen van (nog meer) acties om water te besparen. Daarnaast loopt bijvoorbeeld ook onze campagne om hogescholen en universiteiten aan te sporen met het waterbesparingspakket ‘Be Verwijst naar een andere website Waterwise’ van Vitens aan de slag te gaan.

Waarom samenwerken?

De samenwerking van Vitens en de provincie Overijssel is ontstaan uit de ‘Adaptieve strategie Verwijst naar een andere websitedrinkwatervoorziening’. Hierin hebben de provincie, Vitens en de waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta beschreven wat ze gaan doen om ook in de toekomst voldoende drinkwater beschikbaar te hebben. Zo verkennen de partijen bijvoorbeeld nieuwe manieren om meer drinkwater te kunnen maken. In de tussentijd is het belangrijk dat bewoners en bedrijven waar het kan nu al minder drinkwater gaan gebruiken. Door actief samen te werken, zorgen Vitens en de provincie Overijssel ervoor dat zijzelf én inwoners worden gestimuleerd om minder water te gebruiken.