Man aangehouden in onderzoek naar moord op Henk Baum

De recherche heeft vrijdag 9 november een man aangehouden in het onderzoek naar de moord op Henk Baum uit Nistelrode. Baum werd op donderdag 22 maart 2018 doodgeschoten in zijn auto, onder het ecoduct langs de Rijksweg in Schaijk.

Na de moord werd een uitgebreid rechercheteam samengesteld. Om meer te weten te komen over de mogelijke achtergronden van de dood van Baum, spraken rechercheurs uitgebreid met zijn familie, vrienden en kennissen. Op de plek waar Baum werd doodgeschoten, werd sporenonderzoek gedaan. Een stukje verderop troffen agenten een blauwe Ford Fiësta aan in een bosgebied. Er was geprobeerd om de auto in brand te steken. Op bewakingsbeelden was te zien dat Baum kort voor zijn dood gevolgd werd door een blauwe Ford Fiësta.

Arrestatie

In de loop van het onderzoek kwam de nu aangehouden verdachte in beeld. Ook in andere onderzoeken kwam de 21-jarige man als verdachte naar voren. Op zaterdag 6 oktober werd hij in Maarsbergen opgepakt in een onderzoek naar meerdere brandstichtingen en een explosie in de omgeving van Oss. Hij zat voor die zaken vast in de Penitentiaire Inrichting in Middelburg en werd daar vrijdagochtend aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op Baum. De recherche verdenkt hem verder van een brandstichting in Nijmegen en een reeks van autodiefstallen in Brabant, Limburg en Gelderland. Ook denkt de recherche dat hij betrokken was bij het naar binnen gooien van een handgranaat in een woning aan de Keldermansstraat in Eindhoven. Die aanslag vond plaats in de vroege ochtend van zaterdag 29 september 2018.

Verder onderzoek

Het onderzoek naar de moord op Henk Baum gaat onverminderd door. Met de arrestatie van deze verdachte is de zaak nog niet afgerond: “Wij hebben in het onderzoek naar de moord op Henk Baum enorm veel informatie binnengehaald. Gegevens die ook in andere zaken van belang kunnen zijn. Wij houden er rekening mee dat er meerdere mensen betrokken waren bij de moord en sluiten niet uit dat Baum in opdracht is vermoord. Wij kijken in ons onderzoek dan ook nadrukkelijk naar mogelijke opdrachtgevers”, zo laat de recherche weten. Nieuwe arrestaties zijn dan ook niet uitgesloten.