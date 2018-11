Misdaadjournalist Van den Heuvel niet in studio RTL Boulevard vanwege dreiging

Volgens het Parool wordt Van den Heuvel al sinds december beveiligd voor de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) vanwege de ernstig dreiging.

De Amsterdamse driehoek (burgemeester, hoofdofficier en politiechef) heeft besloten dat zijn deelname aan RTL Boulevard een te groot risico met zich meebrengt. Het programma is vanuit een studio op het Leidseplein. Volgens de driehoek is de kans dat hier een aanslag wordt gepleegd te groot. Dit zou grote risico’s met zich meenemen omdat dit in het centrum van Amsterdam is.

Echt lulkoek

De uitleg van de gemeente vindt Van den Heuvel echt lulkoek. Tegenover radio 538 zegt hij: 'Je kunt toch wel een studio beveiligen? Zo ingewikkeld is dat toch niet? Ik snap dat het extra inspanningen geeft, misschien extra kosten en dat het extra gedoe is. Maar zeg dat dan gewoon.'