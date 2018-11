Politiechef Jannine van den Berg in bestuur van Interpol

Hiermee krijgt zij een functie binnen het bestuur van Interpol. Jannine is de Europese vertegenwoordiger in dit comité. Korpschef Erik Akerboom feliciteert Jannine én Nederland met een plaats in de Executive Committee. ‘Het werk begint.’

Internationale politiesamenwerking

Jannine is vereerd met haar benoeming. ‘Als lid van het Executive Committee wil ik een actieve bijdrage leveren aan een effectieve internationale politiesamenwerking. In de wereld van vandaag is het opbouwen van een strategische samenwerking belangrijker dan ooit. Door internationale samenwerking is het mogelijk lokale veiligheidsbedreigingen aan te pakken. Ook het Nederlandse politiehart klopt steeds vaker buiten onze landsgrenzen.’