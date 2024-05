Brandbom tegen woning, politie doet onderzoek

De politie doet onderzoek nadat er rond middernacht, vrijdag 10 mei, een explosief is afgegaan bij een woning aan de Nieuwevaert. De vermoedelijke brandbom veroorzaakte brand en meerdere ruiten zijn gesneuveld. Op het moment van de brand was er niemand in de woning aanwezig.

De hulpdiensten kregen net voor middernacht de oproep om naar de woning toe te gaan omdat er brand was uitgebroken. Omstanders en brandweer hebben de brand geblust. Door de explosie zijn ruiten aan de voorzijde vernield en is er rook- en waterschade binnen in de woning. Getuigen gaven aan dat zij meerdere mensen hadden weg zien rennen. Agenten zijn direct een onderzoek gestart. Ze hebben buurtbewoners gevraagd of ze iets gezien hebben en gaan na of er camerabeelden beschikbaar zijn. Forensische rechercheurs gaan sporenonderzoek doen.