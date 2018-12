PostNL naar de rechter om kerststaking te voorkomen

PostNL spant een kort geding aan tegen vakbond FNV om een staking in de kerstperiode te voorkomen. Dit besluit is genomen vanwege de mogelijke consequenties die een staking zou hebben voor klanten, medewerkers en het bedrijf in de drukste weken van het jaar.

Actievoeren in de drukste periode van het jaar brengt mogelijk onevenredige schade en risico’s met zich mee. Daarom vraagt PostNL de rechter in Den Haag in een kort geding om acties te verbieden die de dienstverlening kunnen verstoren in de komende drie weken.

Iedereen rekent op PostNL om de kerstkaarten en cadeaus voor onder de kerstboom te komen brengen. We bezorgen in deze periode elke dag miljoenen brieven, kerstkaarten en pakketten in heel Nederland. De voorbereidingen voor deze periode zijn maanden geleden gestart. Door juist nu actie te gaan voeren kiest FNV willens en wetens voor een frontale aanval op de belangen van de klanten, PostNL en de medewerkers, die zij zegt te vertegenwoordigen.

De andere vakorganisaties BVPP, CNV en VHP2 zijn van mening dat actievoeren voorbarig is, omdat de onderhandelingen net gestart zijn en PostNL nog geen eindbod heeft gedaan. De onderhandelingen over een nieuwe cao zijn vandaag met alle vier de vakorganisaties hervat, verlopen voorspoedig en gaan morgen verder. Ook om die reden vindt PostNL dat de acties van FNV gestopt moeten worden.