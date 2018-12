Personeel uitwisselen tussen politie en Defensie

Het moet makkelijker worden om over te stappen tussen politie en Defensie, of te worden gedetacheerd. Onder meer op het gebied van cybercrime zien korpschef Erik Akerboom en commandant der strijdkrachten Rob Bauer kansen en op dat vlak gaan de partijen ook meer samenwerken.

Dit blijkt uit een artikel in Dagblad Trouw dat zaterdag is gepubliceerd. De krijgsmacht en de politie hebben de komende jaren samen 35.000 nieuwe mensen nodig. Daarbij gaat het om schoolverlaters van alle niveaus, maar ook bijvoorbeeld om digitale experts en ervaren cybercrime-specialisten.

Overstap

Strategisch digitaal rechercheur Frido van het Team Hightech Crime (THTC) is een van de collega’s die jaren geleden al de overstap maakte. In 2005 kwam hij in dienst vanuit de Koninklijke Marechaussee (KMar). ‘Ik wilde altijd al bij de politie, maar was daar eerder afgewezen. Bij de Kmar maakte ik me de digitale wereld eigen. Dat werd veel waard en ineens kon ik gemakkelijk overstappen.’

Maatschappij

De politie voelde bekend: ‘Dat groepsgevoel, dat wij-gevoel dat heb je bij Defensie ook. En bij Defensie en de politie werk je allebei vanuit dat besef dat je iets doet waar de maatschappij op zit te wachten.’

Verschillen waren er ook. De omgangsvormen zijn bij de politie zijn informeler, merkte Frido. ‘De discipline van Defensie weet ik nog altijd te waarderen, en de vrijheid binnen de politie. Voor mij was het destijds vooral lastig dat ik bij de politie als BOA moest beginnen. Het heeft me jaren gekost om weer volledig executief te worden. Een goede overstap tussen Defensie en politie werkt alleen als dit goed is geregeld. Zij-instromers kunnen nu al executief voor specifieke inzet worden aangesteld. Dit maakt instromen bij de politie makkelijker. Collega’s moeten, indien geschikt, daarna ook volledig executief kunnen worden.’