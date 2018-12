Verdachten ramkraak kledingwinkel Waalwijk snel gepakt

De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag, na een achtervolging en met hulp van een politieheli, twee mannen aangehouden die er van worden verdacht rond 04.00 uur in Waalwijk een ramkraak te hebben gepleegd op een kledingwinkel. Dit meldt de politie donderdag.

Melding getuige

Op donderdag 20 december 2018 om 4.00 uur meldde een getuige dat een auto een winkel binnen was gereden op de Stationsstraat in Waalwijk. Voordat de toegesnelde surveillance-eenheden ter plaatse waren meldde de getuige dat in ieder geval twee mannen spullen uit de winkel gepakt hadden en in de auto hadden geladen. De auto ging er toen met hoge snelheid vandoor.

Auto uit zicht geraakt

De getuige meldde het merk en type van de auto en een gedeelte van het kenteken. Kort daarna zag een surveillance-eenheid de auto rijden op de Midden-Brabantweg en zette de achtervolging in. Met snelheden die boven de 160 km/u kwamen moesten de agenten met lede ogen zien dat de auto uit hun zicht reed.

Aanhoudingen

Maar een volgende surveillance-eenheid zag de auto het centrum van Tilburg inrijden en er ontstond weer een achtervolging. Op dat moment was de politiehelikopter boven Tilburg aangekomen. De auto met verdachten reed op de Groenstraat in de richting van de Ringbaan-Zuid. Vanaf de Ringbaan-Zuid ging het de Ringbaan-Oost op.

Auto tot stilstand

In de buurt van de Sint-Josephstraat verloor de bestuurder de macht over het stuur en kwam de auto toto stilstand. Eén verdachte kon direct worden aangehouden. Een andere verdachte vluchtte maar op aanwijzing van de agenten in de helikopter kon die snel in een tuin van een woning aangehouden worden. De verdachten, een 23-jarige Tilburger en een 21-jarige Hagenaar, zijn naar het bureau gebracht. In de auto werden zakken met kleding gevonden. De recherche gaat het tweetal aan de tand voelen vandaag.