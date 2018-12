Vrijspraak in zaak dug-out in Twijzel

In mei 2014 is bij een schoolkorfbaltoernooi in Twijzel een dug-out ingestort, waarbij een kind is overleden en meerdere kinderen letsel hebben opgelopen. De voetbalvereniging Twijzel is aangeklaagd voor dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld.

De rechtbank heeft de voetbalvereniging vrijgesproken. De rechtbank heeft geoordeeld dat een voetbalvereniging er in het algemeen zorg voor moet dragen dat haar voorzieningen (zoals een kleedkamer of dug-out) veilig gebruikt kunnen worden. Naar het oordeel van de rechtbank was voor de voetbalvereniging Twijzel echter niet voorzienbaar dat de dug-out in dusdanig slechte staat was dat zij er rekening mee moest houden dat de dug-out zou instorten. De rechtbank vond het van belang dat de voetbalvereniging geen professionele partij is maar een amateurvereniging, bestuurd door vrijwilligers, die geen specifieke bouwkundige of juridische kennis hebben. De rechtbank concludeert dat er geen sprake is van ‘schuld’ als bedoeld in de strafwet.

Gevolgen

Deze beslissing over de strafrechtelijke aansprakelijkheid staat los van het feit dat het instorten van de dug-out ernstige en onherstelbare gevolgen voor de nabestaanden en slachtoffers heeft gehad en nog dagelijks heeft.