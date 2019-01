Dronken man laat alarm bedrijfsbusje 's nachts continu afgaan

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag in Roosendaal op het Vrouwemadepad rond 04.00 uur een 36-jarige man uit die plaats aangehouden wegens vernieling en verstoring van de openbare orde. Dit meldt de politie zondag.

Trappen en klappen tegen bus

Bij de meldkamer kwam een melding binnen dat er mogelijk werd ingebroken in een bedrijfsbus die geparkeerd stond onder een carport van één van de woningen. Het alarm ging steeds af. De eigenaar van de bus zag een man rond de bus lopen en gaf zijn signalement door aan de politie. Agenten waren heel snel ter plaatse en troffen de verdachte inderdaad aan bij de bus. Steeds opnieuw gaf de man trappen en klappen tegen de bus waardoor het alarm bleef afgaan.

Aangehouden

Meerdere buurtbewoners waren gewekt door de herrie en ook zij kwamen kijken wat er nu allemaal aan de hand was. Nadat de man in het bijzijn van de politie wederom het alarm van de bus had laten afgaan is hij aangehouden wegens vernieling van de bus en het verstoren van de openbare orde. Hij is meegenomen naar een politiecellencomplex waar hij de nacht verder heeft doorgebracht.

Vijf keer teveel op

Op het bureau moest de man een blaastest ondergaan. Hieruit bleek dat hij vijf keer de toegestane hoeveelheid alcohol had gedronken, hij blies 1125 ug/l. De verdachte wordt vandaag verder gehoord door de politie. De eigenaar van de bus heeft aangifte gedaan van vernieling.