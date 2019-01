Man in woning Doornenburg door geweld om het leven gekomen, verdachte aangehouden

Na een telefonische melding werd rond 06.45 uur in een woning aan de Blauwe Hoek het levenloze lichaam van een 58-jarige man aangetroffen.

De man bleek door geweld om het leven te zijn gekomen. Het is niet bekend of de man ook de bewoner was. De politie startte direct een onderzoek.

Een 58-jarige vrouw die buiten bij de woning aanwezig was werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de man. Zij is ingesloten op het politiebureau.