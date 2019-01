Sneeuwfront passeert langzamer dan gedacht, code geel voor avondspits

De verwachte zware ochtendspits blijft uit. Dat komt omdat het sneeuwfront veel langzamer over ons trekt dan was voorspeld.

Volgens een woordvoerder van de ANWB is er zelfs sprake van een rustige ochtendspits, zo meldt de NOS. Inmiddels ligt er wel een laagje sneeuw van een paar centimeter in Zeeland. Ook in Limburg is het hier en daar al wit. Overdag trekt de sneeuw langzaam naar het oosten en noorden', aldus het KNMI. Daarom worden er later op de dag meer problemen met de sneeuw verwacht. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de avondspits.

1-3 cm

De sneeuw wordt pas in de loop van de middag in het noorden en noordoosten verwacht. Ten gevolge van de sneeuw is er kans op gladheid. Uiteindelijk kan er op veel plaatsen 1-3 cm sneeuw vallen, in het zuiden en zuidoosten mogelijk wat meer.

Minder treinen

Vanwege de verwachte sneeuw heeft de NS besloten om woensdag minder treinen te laten rijden dan normaal. 'Voor NS en ProRail is het belangrijk dat reizigers zo veilig en betrouwbaar mogelijk kunnen reizen met de trein, ook als het slecht weer is. Omdat voor morgen sneeuwval verwacht wordt, nemen NS en ProRail het zekere voor het onzekere en passen we de dienstregeling aan', aldus de NS.

Elk half uur

Op veel plekken in Nederland rijden de treinen elk half uur in plaats van elk kwartier. Waar de trein iedere tien minuten rijdt, wordt dat elk kwartier. Waar treinen normaal elk halfuur rijden, blijft dat zo. Ondanks de aangepaste dienstregeling, kan het winterse weer tot hinder leiden voor treinreizigers. NS: 'Daarom raden we reizigers aan om vlak voor de reis de reisplanner te raadplegen en vooral tijdens de spits, rekening te houden met langere reistijden of drukte.'

Kans op minder vluchten op Schiphol

Vluchten van en naar Schiphol kunnen vertraging oplopen of worden geannuleerd', zo waarschuwt Schiphol dinsdagavond. 'Controleer Schiphol.nl, onze app of je luchtvaartmaatschappij voor de laatste vluchtinformatie', aldus Schiphol

Wegen

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers in de nacht van 29 op 30 januari 2019 en overdag op 30 januari 2019 rekening te houden met gladheid door winterse omstandigheden. Naar verwachting zal de ochtendspits veel hinder gaan ondervinden van de sneeuw.

Gladheidbestrijding

Rijkswaterstaat is alert en staat paraat om de gladheid te bestrijden. Waar nodig wordt al het beschikbare materieel en personeel ingezet voor gladheidbestrijding. 1200 mensen (gladheidcoördinatoren, laders en lossers en chauffeurs) werken met 546 strooiwagens en 350 sneeuwschuivers continue om de snelwegen sneeuwvrij te krijgen en de gladheid te bestrijden. Met al dit materieel leggen de strooiwagens binnen 2 uur 10.000 km af om alle snelwegen, inclusief op- en afritten en verzorgingsplaatsen, om te bestrijden tegen gladheid.