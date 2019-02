Grimmige sfeer in uit-vak bij ijshockeyfinale

Zondagmiddag controleerden agenten op een parkeerplaats op Peulwijk Oost valkbij Den Haag de inzittenden van twee supportersbussen van ijshockeyclub AHOUD Devils. 'De bussen waren vanuit Nijmegen op weg waren naar de ijshockeyfinale tegen HIJS in de Uithof in Den Haag', zo meldt de politie maandag.

Controle op zwaar vuurwerk

De supportersbussen werden gecontroleerd omdat de politie informatie had dat er zwaar illegaal vuurwerk aanwezig zou zijn in de bussen. Tijdens de controle bleek er inderdaad zwaar illegaal vuurwerk aanwezig te zijn in de bussen. Daarnaast vonden agenten vechthandschoenen, met verharde metalen knokkels. Verder troffen agenten in de bussen ruim 50 treetjes alcoholhoudende dranken en gebruikershoeveelheden drugs aan.

Agent mishandeld

Daarnaast werd een 55-jarige man uit Nijmegen aangehouden omdat hij een agent mishandelde. De agent raakte daarbij gewond aan zijn pols. Ook werd een 27-jarige Nijmegenaar aangehouden wegens opruiing en belemmering.

Noodbevel

De burgemeester van Den Haag vreesde voor het verstoren van de openbare orde. Op basis van de gemeentewet gaf zij daarom een noodbevel af. De bussen zijn onder politiebegeleiding teruggestuurd naar Nijmegen. Tijdens de controle was ook een veiligheidscoördinator van de ijshockeybond aanwezig.

Incidenten tijdens wedstrijd

Ondanks het terugsturen van de twee supportersbussen vonden er tijdens de IJshockeyfinale alsnog meerdere incidenten plaats in het uitvak, waarbij beveiligers moesten ingrijpen. In de sporthal werd een 32-jarige man uit Nijmegen aangehouden voor het betasten van een steward. Het slachtoffer deed aangifte en de verdachte zit nog vast.

Grimmig

Na de rustperiode werd de sfeer in het Uit-vak wat grimmig en ontstonden kleine vechtpartijen. Hierbij sneuvelde een ruit en ging er een rookbom af, waardoor het brandalarm in de Uithof afging. Er is nog geen aangifte gedaan van deze vernieling.

aangetroffen handschoenen

Verdachten

Van de twee aangehouden verdachten in de supportersbussen is de 55-jarige verdachte uitgenodigd voor een hoorzitting. De betrokken agent deed aangifte van mishandeling. De zaak tegen de 27-jarige man is geseponeerd. De 32-jarige man die werd aangehouden in de sporthal zit nog vast.