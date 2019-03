Grote ravage na enorme explosie coffeeshop Linnaeusstraat

In de nacht van zaterdag op zondag is in Amsterdam in de Linnaeusstraat een explosief tot ontploffing gekomen. Dit meldt de politie zondag.

Coffeeshop

'We doen uitgebreid onderzoek aan de Linnaeusstraat nadat daar vroeg in de ochtend een vermoedelijk explosief tot ontploffing is gekomen ter hoogte van een coffeeshop.

Meerdere panden beschadigd

De meldkamer kreeg rond 05.10 uur meerdere meldingen uit de buurt dat er een harde knal was gehoord. Ook door surveillerende agenten werden een lichtflits en een enorme knal waargenomen. Meerdere panden hebben schade opgelopen als gevolg van de explosie. Vermoed wordt dat een explosief tot ontploffing is gekomen.

Politieonderzoek

Om hier meer duidelijkheid over te krijgen is een uitgebreid onderzoek gestart. De recherche spreekt graag met mensen die mogelijk iets gezien hebben. Indien mensen over camerabeelden beschikken waarop mogelijk iets te zien is, dan horen rechercheurs dat heel graag. Informatie kan worden doorgegeven via 0900-8844.