Code geel vanwege zware windstoten, KLM annuleert tientallen vluchten

In de loop van de ochtend en middag kunnen zware windstoten voorkomen, die aan het eind van de middag weer afnemen. Daarom heeft het KNMI code geel afgegeven voor het hele land.

In de tweede helft van de ochtend neemt de wind toe en vooral vanmiddag kunnen er in het hele land zware windstoten voorkomen. De zware windstoten komen uit west tot noordwest en kunnen snelheden bereiken van ca. 80 km/uur, in het noordelijk kustgebied en rondom het IJsselmeer af en toe 90-100 km/uur. Aan het einde van de middag nemen de windstoten weer af. Dit meldt het KNMI maandag.

KLM annuleert tientallen vluchten

De KLM heeft maandagochtend 67 vluchten geannuleerd vanwege de harde wind, zo meldt Het Parool. Het baangebruik op luchthaven Schiphol is door de storm beperkt. Daardoor kunnen er minder vliegtuigen starten en landen. Het betreft vooral vluchten naar Europese bestemmingen. Waar mogelijk worden reizigers omgeboekt op alternatieve vluchten. Reizigers wordt geadviseerd voor vertrek naar de luchthaven online hun vluchtstatus te controleren.