'Zeventig procent bevolking: klimaatdraai Rutte was verkiezingsstunt'

De ommezwaai van de VVD heeft alles te maken met de op handen zijnde Statenverkiezing. Dit schrijft de Telegraaf zondag op basis van de peiling van Maurice de Hond.

Klimaatdeal met GroenLinks

Premier Rutte en minister Wiebes van Economische Zaken komen GroenLinks tegemoet, doordat ze nu ook bedrijven een hogere CO2-belasting willen laten betalenen vinden dat de overheidsbelasting op de energierekening omlaag moet. Daarnaast willen ze ook dat het extra verhogen van de motorrijtuigenbelasting en een nieuwe klimaattaks op autobezit van tafel gaan. Aan een verhoging op accijns op diesel en benzine wordt nog wel vastgehouden evenals een andere klimaattaks van 350 euro die moet worden betaald bij het kopen van een nieuwe auto.

Rutte: geen verkiezingsstunt

Rutte ontkende in het ochtendprogramma WNL op ZOndag dat de ommezwaai een verkiezingsstunt was. Maar uit de peiling van Maurice de Hond blijkt dat het merendeel van de kiezers wel denkt dat het hier om een verkiezingsstunt gaat. De ene helft van de Nederlanders is blij met de aangepaste plannen, de andere helft niet. Opvallend is dat kiezers die bij de VVD en het CDA zijn weggelopen een stuk minder enthousiast zijn over de klimaatplannen, dan de kiezers die bij deze twee partijen zijn blijven plakken.

Baudet: Rutte heeft zijn kaarten al blootgegeven

Thierry Baudet zegt zondagochtend in het programma Businssclass tegen Harry Mens over de klimaatdeal: 'Rutte heeft eigenlijk zijn kaarten al blootgegeven voordat de verkiezingen geweest zijn. We weten nu allemaal al dat een stem op de VVD op dit moment gelijk staat aan een stem op GroenLinks. Rutte zegt eigenlijk als het enigszins kan, dan kies ik voor GroenLinks. Dus moeten eigenlijk alle mensen in Nederland die VVD of CDA zouden gaan stemmen, omdat ze hopen op een rechtse koers, naar ons (Fvd) toekomen, om Rutte te dwingen om ook met ons te gaan samenwerken in de Eerste Kamer en niet met links.'