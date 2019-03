Inschrijving voor Tiny Forest weer geopend!

Vanaf 18 maart kunnen gemeenten zich weer aanmelden voor het realiseren van drie Tiny Forests in hun eigen stad of dorp.

Een Tiny Forest is een inheems minibos zo groot als een tennisbaan. Uit alle aanmeldingen worden dit voorjaar twaalf partnergemeenten geselecteerd. Zij planten de minibossen samen met scholen, buurtbewoners en IVN Natuureducatie. Vorig jaar waren er bijna 4 keer zoveel aanmeldingen als plekken en ook dit jaar wordt er veel animo verwacht. De inschrijving sluit 26 april.

Wat is een Tiny Forest?

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos van 200 vierkante meter. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar hier. De bossen stimuleren bovendien biodiversiteit en helpen bij het klimaatbestendig maken van gemeenten.

Doelstellingen

Begin vorig jaar ontving IVN Natuureducatie € 1,85 miljoen van de Nationale Postcode Loterij voor de aanleg van 100 Tiny Forests. In vier jaar tijd wil IVN deze in Nederland realiseren samen met 24 partnergemeenten. Half mei worden er uit alle aanmeldingen van dit jaar twaalf partnergemeenten geselecteerd die elk drie minibossen gaan aanleggen. De gemeenten krijgen van IVN onder andere financiële steun en begeleiding. In november wordt het eerste Tiny Forest geplant, in november 2020 de andere twee.

Over IVN Natuureducatie

IVN Natuureducatie zet zich als landelijke non-profit organisatie in voor een groen, gezond en duurzaam Nederland. Dit doen we door de natuur in de harten van mensen te brengen. We laten jong en oud actief ervaren hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk natuur is. Onze 130 professionals, 25.000 leden en 170 vrijwilligersafdelingen organiseren natuuractiviteiten, cursussen en campagnes.