Onderzoek naar nieuwe Enschedese motorclub Darahbaru MC

In Enschede gaan politie, justitie en de gemeente onderzoek doen naar een nieuw opgerichte motorclub. Een woordvoerder van het Landelijk Parket laat aan omroep Brabant weten dat men gaat bekijken of Darahbaru MC niet het voortzetten van een verboden club is.