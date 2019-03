Markermeer herbevolkt met ruim 2 miljoen jonge palingen

Ruim 2 miljoen glasaaltjes - jonge palingen - zijn vrijdagmorgen uitgezet in het Markermeer en de randmeren. Hiermee wordt een impuls gegeven aan de groei van de palingstand in de Nederlandse natuur. De beroepssector voert de herbevolking uit in opdracht van het ministerie van LNV, als onderdeel van het Nederlandse aalherstelplan. Het is een beleidsmaatregel om de palingstand te laten groeien.