Politie onderzoekt ramkraak in Maastricht

De politie is op zoek naar getuigen van een inbraak bij een winkel aan de Voltastraat in Maastricht op zondagavond rond 23.45 uur.

De politie kreeg rond 23.45 uur de melding van een mogelijke ramkraak. Ter plaatse bleek dat er met een zwaar voorwerp een ruit van de winkel was geforceerd. Een getuige had een kleiner model personenauto zien wegrijden in de richting van de Burg. Hennequinstraat. Er is niet bekend of er goederen zijn weggenomen.