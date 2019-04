Gebruik stroombanden bij honden wordt volgend jaar verboden

Ongewenst gedrag

Momenteel is het gebruik stroomstoten of elektromagnetische signalen toegestaan om ongewenst gedrag van honden voor mensen of andere dieren te voorkomen. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het gebruik van een stroomband ernstige inbreuk doet op het welzijn van het dier. Daarom kiest minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor een algeheel verbod, zo staat in de brief die donderdag naar de Tweede Kamer is verstuurd.

Onnodige pijn

Minister Schouten: 'Het gebruik van stroombanden veroorzaakt onnodige pijn bij honden. Nu blijkt dat het dierenwelzijn in het geding komt, kies ik ervoor om de banden te verbieden. Als houder van een huisdier ben je verantwoordelijk om het dier goed te verzorgen. Daar hoort ook een goede opvoeding – zonder gebruik van een stroomband – bij'.

Geen bewijs

Het gebruik van stroombanden bij honden is momenteel toegestaan onder de voorwaarde dat het dierenwelzijn niet wordt aangetast. Uit onderzoek blijkt dat niet aan deze voorwaarde kan worden voldaan. Ook kan niet worden bewezen dat het gebruik van stroombanden leidt tot betere gedragsveranderingen dan andere minder ingrijpende methoden. Daarom heeft de minister besloten het gebruik van de stroomband te verbieden.

Melden bij 144

Het nieuwe verbod geldt voor alle apparatuur waarmee honden door middel van stroomstoten pijn kan worden gedaan. Gebruik van stroombanden binnen bedrijven, organisaties of verenigingen zullen door de NVWA worden gehandhaafd. Misbruik bij particulieren wordt gecontroleerd door de politie, boa’s en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID). Ook kunnen mensen bij het vermoeden van misbruik van de stroomband bellen naar 144.

Raskat Bambino Sphynx

Ook kondigde minister Schouten vandaag nieuwe handhavingsregels aan bij het fokken van de (naakte) raskat Bambino Sphynx. Onderzoek van de Universiteit Utrecht toont aan dat het fokken van deze katten veelal gepaard gaat met gezondheids- en welzijnsproblemen voor de dieren en zijn criteria bepaald aan de hand waarvan de NVWA beter toezicht kan houden op de gezondheid van deze katten.

'Kattenchecklist'

Verder roept de minister mensen op om voor het aanschaffen van een kat gebruik te maken van de 'kattenchecklist' van het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren (LICG). Via deze checklist worden mensen geholpen bij het maken van een verantwoorde keuze voor de aanschaf van een kat.