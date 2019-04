'Dierproeven met honden en katten in een jaar tijd met bijna 50 procent gestegen'

Uit de meest recente cijfers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat in een jaar tijd het gebruik van honden en katten in dierproeven met bijna 50 procent is gestegen.

In 2016 werden er nog 656 honden en 89 katten gebruikt voor experimenten, in 2017 steeg dat aantal tot 909 honden en 200 katten. Dit meldt onder meer Animal Rights.

Dodelijke dierproeven

In de komende jaren mogen maar liefst 5118 honden en 2917 katten gebruikt worden voor vaak dodelijke dierproeven. Nog nooit zijn er zoveel testen op honden en katten toegestaan. Onbegrijpelijk vindt Animal Tights campangneleider Robert Molenaar. Molenaar: 'Er is brede consensus dat deze dierproeven onnodig zijn. Daarom is het extra wrang dat nog meer honden en katten zullen sterven in pijnlijke experimenten.' Het commerciele proefdierencentrum Charles River in Den Bosch is een van de grootste gebruikers van honden en katten. Het bedrijf voert de testen uit in opdracht van de farmaceutische en (ago)chemische industrie.

Molenaar: “De dieren krijgen hoge doseringen giftige stoffen toegediend zodat bepaald kan worden bij welke dosering reacties zoals overgeven, stuiptrekkingen en ernstige schade aan organen als lever, nieren en longen optreden.'Toxicoloog en campagnecoordinator Jen Hochmuth: 'Het draait allemaal om het afvinken van dierproeven. Wanneer de dierproeven zijn uitgevoerd mogen de producten van de fabrikant op de markt komen. Het zijn regels die dateren uit de jaren 60 van de vorige eeuw.

Het RIVM heeft een agenda proefdiervrij innovaties opgesteld. De oveheid zal veel meer geld bescikbaar moeten stellen om de innovatie van moderne proefdiervrije technieken mogelijk te maken.

Petitie

Animal Rights is een nieuwe petitie gestart om het gebruik van honden-en katten voor dierproeven op de politieke agenda te krijgen. Zaterdag 20 april organiseert Animal Rights een mars door Rotterdam met de oproep om dierproeven te vervangen, 24 april vindt een actie plaats in Leuven.