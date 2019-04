Drie steekpartijen in nog geen zeven uur tijd

Vlissingen

Vrijdagavond vond in de Batenburg in Vlissingen een steekincident tussen twee mannen plaats. Het slachtoffer raakte licht gewond. De politie hield even later een man aan. Het incident gebeurde rond 19.00 uur. Tijdens een schermutseling op straat probeerde een man (33) uit Vlissingen vermoedelijk het slachtoffer te steken. Het slachtoffer is een man (28) uit Oost-Souburg. Hij raakte licht gewond. De dader sloeg op de vlucht, maar kon rond 20.05 uur in de Batenburg door agenten worden gearresteerd. De verdachte is voor verder onderzoek en verhoor naar een politiecellencomplex gebracht. Hij wordt later verhoord.

Breda

Bij een steekincident in een woning aan de Werfblok in Breda is even voor middernacht een 17-jarige man uit Breda ernstig gewond geraakt. De verdachte, een 14-jarige jongen uit Breda, is kort daarop in de omgeving aangehouden. Op vrijdag 12 april 2019 om 23.50 uur kwam de melding binnen van een steekincident in de woning. Politie en ambulance spoedden zich naar de plaats van het incident. Ambulancepersoneel ontfermde zich over het gewonde slachtoffer die op straat lag. De agenten probeerden door het horen van getuigen een beeld te krijgen van wat er gebeurd was. Daaruit bleek dat in een woning enkele jongeren binnen waren. Op een gegeven moment zou ruzie zijn ontstaan tussen het slachtoffer en de verdachte. De verdachte heeft toen op het slachtoffer ingestoken. De identiteit van de verdachte was snel bekend en hij kon in de omgeving van de woning aangehouden worden.

De politie zette de omgeving af en startte een onderzoek. Forensische rechercheurs kwamen ter plaats voor onderzoek. Het slachtoffer is met de ambulance onder begeleiding van de politie naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Familie van het slachtoffer is door de politie ook naar het ziekenhuis gebracht. Het onderzoek zal zaterdag voortgezet worden.

Den Haag

Een melder belde zaterdag 13 april rond 1.30 uur de politie over een steekincident in de Drebbelstraat. Agenten troffen daar een 37-jarig slachtoffer met steekwonden aan, die vervolgens werd vervoerd naar het ziekenhuis. De politie hield twee mannen van 32 en 34 jaar uit Rotterdam aan. Onmiddellijk werd een onderzoek opgestart. Vermoedelijk is de aanleiding voor het incident een ruzie tussen drie bekenden. De mannen waren die avond met elkaar op stap geweest en in een auto kregen ze ruzie. Terwijl zij de ruzie op straat uitvochten, bleek het slachtoffer twee keer te zijn gestoken in zijn arm. Toegesnelde agenten hielden de 32-jarige verdachte, die een steekwapen bij zich droeg, in de Drebbelstraat aan. Het steekwapen namen zijn daarbij in beslag. Ook hielden agenten daar de 34-jarige verdachte aan. Tijdens de aanhouding van de twee ontstond er een worsteling. Hierbij raakte een agent gewond aan zijn knie. Hij moest zijn dienst afbreken en voor nader onderzoek naar het ziekenhuis.