Man (25) komt om het leven bij ongeval op de A18 bj Wehl

Op zaterdagavond 13 april is een 25-jarige man uit Zevenaar omgekomen bij een verkeersongeval op de Rijksweg A18 bij Kilder.

Een 54-jarige man uit Huissen raakte hierbij ernstig gewond.

Het ongeval gebeurde rond 20.00 uur. De 25-jarige man reed om onbekende reden vanaf de Wijnbergseweg in Doetinchem, tegen het verkeer in, de Rijksweg A18 op in de richting van Wehl. Op de snelweg, ter hoogte van Kilder ontstond hierdoor een frontale aanrijding met de 54-jarige automobilist. Ook een derde auto werd geraakt. De twee inzittenden van deze auto bleven ongedeerd.

De A18 van Didam richting Doetinchem was als gevolg van het ongeval urenlang geheel afgesloten. De politie heeft technisch onderzoek verricht en onderzoekt hoe dit ongeval heeft kunnen gebeuren.