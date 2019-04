Automobilist (29) negeert stopteken en vlucht

Een 29-jarige man uit Waalwijk negeerde donderdagavond 25 april een stopteken van de politie. Hij reed er met hoge snelheid vandoor, maar werd niet veel later aangehouden.

In de omgeving van de Eerste Zeine gaf de politie de bestuurder rond 21.00 uur een stopteken. Direct werd duidelijk dat de man hier geen gehoor en wilde geven, aangezien de auto met hoge snelheid van de politie wegreed. Nadat de man meerdere verkeersovertredingen beging, waaronder het negeren van een geslotenverklaring, werd hij niet veel later aangehouden. De agenten troffen bij de verdachte een kleine hoeveelheid drugs en een geldbedrag aan.

Bekeuringen en onderzoek

Op het politiebureau werd van de verdachte een verklaring afgenomen. Het geld en de drugs zijn in beslaggenomen voor verder onderzoek. De verdachte mocht even later weer naar huis. Hij kreeg meerdere bekeuringen voor de verkeersovertredingen en er zal door het CBR onderzoek naar de rijvaardigheid worden gedaan.