Auto ramt meerdere keren winkelpui in Velsen-Noord

Onbekenden hebben in de nacht van woensdag op donderdag in Velsen-Noord geprobeerd een ramkraak te plegen bij een winkel aan de Wijkerstraatweg. 'Een auto heeft de pui van de winkel meerdere keren geramd maar het is niet gelukt om binnen te komen', zo laat de politie donderdag weten.

Melding 03.00 uur

'Rond 03.30 kreeg de politie een melding dat er een ramkraak had plaatsgevonden. Agenten hebben in de omgeving nog een zoekslag gemaakt maar er zijn geen verdachten aangehouden. Het pand heeft flinke schade opgelopen door het incident', aldus de politie.

Oproep voor camerabeelden

De politie doet onderzoek en zoekt getuigen of mensen die in het bezit zijn van camerabeelden. Zij kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.