Grootste coffeeshop op darkweb offline

De politie en het OM zijn verantwoordelijk voor het offline gaan van de grootste coffeeshop op het darkweb, genaamd DutchMagic. Al in november is deze site offline gehaald. Bij meerdere huiszoekingen zijn onder andere handvuurwapens, panden, voertuigen en grote hoeveelheden contanten in beslag genomen. Een verdachte uit Limburg zit vast, meerdere aanhoudingen worden verwacht.

Op DutchMagic konden bezoekers softdrugs aanschaffen. De website gold jarenlang als één van de top-vendors (verkopers) op het zogenoemde darkweb, met een miljoenenomzet op jaarbasis. De drugs werden besteld via darkweb, afgerekend in bitcoins en verzonden via reguliere post- en pakketbedrijven.

Interventie

Al in november 2018 haalde de politie op last van een officier van justitie van het Landelijk Parket DutchMagic offline. In een eerder stadium was onderzoek gedaan naar de inpakker en verzender van de bestellingen. Daarbij is beslag gelegd op voertuigen en twee panden. Begin april dit jaar werden opnieuw doorzoekingen gedaan, en is weer beslag gelegd op voertuigen en panden, maar ook op gegevensdragers. Bovendien werden er bij de doorzoekingen bijna een half miljoen aan contacten en goudstaven gevonden. Ook daar is beslag op gelegd.

Verdachte

Op 8 april 2019 is een 42-jarige man uit Hoensbroek aangehouden. De raadkamer van de rechtbank in Zwolle heeft inmiddels besloten dat de man tot zeker 23 juli vast blijft zitten. Hij wordt verdacht van het verzenden van pakketten met drugs naar het buitenland en daarnaast van witwassen. Het opsporingsonderzoek is nog gaande, en meer aanhoudingen zijn voorzien.