Doorrijder aangehouden

Omstreeks 01.40 uur reed een 31-jarige man op een bromfiets over de Spaarndamseweg. Achter hem reed een bestelbus, die de bromfiets op een afstand van minder dan een meter naderde. Ter hoogte van de Waarderbrug nam de bestuurder van de bestelbus eerst het voorsorteer vak voor rechtsaf, maar stuurde ook weer naar links, waarbij de bromfietser werd aangereden. Deze kwam daardoor ten val. De bromfietser liep lichte verwondingen op. De bestuurder van de bus reed door in de richting Velserbroek. Hij verleende geen hulp aan de gevallen bromfietser en liet niet zijn identiteit achter.

Na onderzoek kon de verdachte later in de nacht in zijn woning worden aangehouden.