Man gewond bij schietincident Den Haag

Vrijdagmiddag is rond 15.45 uur in Den haag een man gewond geraakt bij een schietincident. Dit meldt de politie vrijdagmiddag.

Ledeganckplein

Het schietincident vond plaats op het Ledeganckplein ter hoogte van de Van Meursstraat. Bij het schietincident is een persoon gewond geraakt en naar het ziekenhuis overgebracht.

Getuigenoproep

Getuigen van het schietincident worden verzocht zich te melden bij Politiebureau Laak. Hier is ook slachtofferhulp aanwezig. Mocht u iets gezien of gehoord hebben, neem dan contact op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.