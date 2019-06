Rente stundieleningen niet omhoog

Studenten kunnen mogelijk opgelucht ademhalen, want de rent op de studieleningen gaat niet omhoog. Het kabinet stopt met de plannen omdat het voorstel niet door de Eerste Kamer dreigt te komen.

Het plan van het kabinet was om de rent op studieleningen vanaf volgend jaar vast te stellen op de tienjaarsrente in plaats van de vijfjaarsrent. De minister van Onderwijs hoopte hiermee dat het leenstelsel betaalbaar blijft en bestand is tegen onvoorziene omstandigheden