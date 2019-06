F-35 naar de Luchtmachtdagen

De F-35 komt naar de Luchtmachtdagen. Zojuist zijn vanaf de Amerikaanse oostkust 2 Nederlandse gevechtstoestellen (de F002 en de F008) opgestegen. Met behulp van een KDC-10-tankervliegtuig steken ze de Atlantische Oceaan over om in de loop van de avond in Nederland te arriveren.