Boeren gebruiken door aanhoudende droogte steeds vaker grondwater

Waterschap Vallei en Veluwe deed dat al op 5 juni. Niemand mag er nog water gebruiken uit beken, sloten en vijvers om bijvoorbeeld het land te besproeien. Omdat meerdere waterschappen het gebruik van oppervlaktewater verbieden groeit de vraag naar grondwater in de provincie Gelderland. Veel meer boeren dan vorig jaar plaatsen daarom grondwaterpompen. Dit schrijft Omroep Gelderland maandag.

Boeren en bedrijven moeten in het gebied op zoek naar alternatieve waterbronnen in de grond en dat merken de waterschappen. Degenen die grondwater willen oppompen moeten dat melden. Waterschap Vallei en Veluwe kreeg in 2015 20 meldingen. In 2018 waren dat er 86 en dit jaar kwamen al 102 meldingen binnen. Ook Waterschap Rijn en IJssel spreekt van een toename. Een woordvoerder van het waterschap zegt tegen Omroep Gelderland: ''In de droge perioden is het grondwater de enige beschikbare waterbron. Voor beregening van gewassen, maar ook voor drinkwater en proceswater voor de voedingsmiddelenindustrie.'