Import van afval tijdelijk beperkt, maar dat is niet genoeg voor de Vereniging van Afvalbedrijven

De afvalverbrandingscentrale kampt met grote problemen waardoor de meeste ovens buiten werking zijn. Wat de afverwerkers betreft, zij vinden de maatregel van de staatssecretaris niet genoeg. Volgens hen zal binnenkort in delen van Nederland het afval mogelijk niet meer worden opgehaald.

Door de nieuwe maatregel van de staatssecretaris kunnen er geen nieuwe contracten worden afgesloten om buitenlands afval in Nederland te verbranden. Het Amsterdamse afvalbedrijf moest begin juli vier van de zes verbrandingsovens om veiligheidredenen stilleggen. Daardoor krijgt Nederland nu te maken met een groot tekort aan capaciteit voor het verbranden van afval. Dit schrijft onder meer de NOS woensdag.

Bestaande contracten moeten ontbonden kunnen worden

In de afgelopen weken riep de Vereniging van Afvalbedrijven het ministerie op om een plafond in te stellen. Het afvalplafond dat nu wordt ingevoerd gaat alleen maar over nieuwe contracten en niet over al bestaande contracten. De bedrijven willen juist bestaande contracten met buitenlandse partijen kunnen ontbinden. De Vereniging van Afvalbedrijven vindt het afvalplafond dat nu ingevoerd wordt dus niet ver genoeg gaan en een woordvoerder van de vereniging reageert: 'Als er binnen tien dagen geen oplossing komt dan wordt na volgende week geen afval meer ingezameld.' De kans dat er niet meer ingezameld wordt is het grootst in de regio-Amsterdam, maar de woordvoerder sluit niet uit dat ook andere regio's worden getroffen. Volgens het ministerie is het ontbinden van aan de bedrijven zelf is en niet aan de rijksoverheid.