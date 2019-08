Politie doet onderzoek naar vermoedelijk schietincident

Op woensdagmiddag 21 augustus kreeg de politie een melding vanaf een camping / recreatiecomplex aan de Rijssensestraat in Nijverdal. Er was door een getuige gezien dat er vermoedelijk was geschoten. De politie kon korte tijd later een man als verdachte aanhouden.

Rond 16.00 uur zou in een huis op de camping vermoedelijk een knal te horen zijn geweest. Ook zou er een gat in de deur zitten. Niet uit te sluiten was dat dit door een vuurwapen was ontstaan. De toegesnelde politieagenten kwamen op de locatie bij de bewuste woning. Een jongeman die hiervoor verantwoordelijk leek was er lopend vandoor. Er zat inderdaad een gat in de deur. Om de zoektocht te ondersteunen werd de politiehelikopter ingezet. Deze was al in de buurt van het incident. In de omgeving werd gezocht naar de man.

Aanhouding verdachte

Na een korte zoekactie in de omgeving werd hij verderop net na vijf uur op de Rijssensestraat aangetroffen, aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Het betrof een 28-jarige man zonder vaste woon -of verbijfplaats. De politie onderzocht wat zich nu precies heeft voorgedaan. Er zijn geen andere partijen bij betrokken en is niemand gewond geraakt.

Onderzoek in de woning

De forensische opsporing en de recherche hebben in de woning en de directe omgeving een onderzoek ingesteld. Dat onderzoek heeft uitgewezen dat hier vermoedelijk met een krachtig luchtdrukwapen is geschoten. De verdachte zal aan het politiebureau worden gehoord.